Toerisme Voeren stelt nieuwe drankjes voor

Voeren

De Voerstreek heeft er enkele smaaksensaties bij. Op de Pley in ’s-Gravenvoeren werden twee nieuwe drankjes voorgesteld in aanwezigheid van oud burgemeester Broers, vandaag voorzitter van Toerisme Voerstreek, en verantwoordelijke Shanti Huynen diensthoofd bij Toerisme Voeren. Naast het bekende sleedoorndrupke en de sleedoorn likeur presenteerde Voeren een Voerense appel-perenlikeur en een aardbeien-sleedoornlikeur. Kortom de korte keten op zijn best.