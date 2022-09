Coach Guy Beckers leidt Eisden-Dorp naar geslaagde seizoensstart

Vorig seizoen verloor Herentals in de play-offs met 6-0 van Halle-Gooik, maar in competitie was het al bijna vier jaar geleden dat de Antwerpse subtopper geen enkel doelpunt kon scoren. “We speelden met veel grinta, agressiviteit en passie”, vertelt coach Guy Beckers. “En we scoorden op de tegenaanval enkele mooie doelpunten. Als je halfweg met 3-0 leidt, kan je niet zeggen dat het onverdiend is. Op deze manier kunnen we het iedere ploeg lastig maken.”

Of er uitblinkers waren? “Als een keeper de nul houdt, verdient hij altijd een eervolle vermelding. Dries Lahraoui was top, net als Joren Paulus en Benneth Vaelen, die samen ook een goeie connectie hebben. Zij brachten een meerwaarde. En dat is natuurlijk ook waarvoor we hen alle drie gehaald hebben. De rest van de groep, die geweldig samenhangt, kan zich hier aan optrekken. Ook de wedstrijdleiding verdient een pluim. Ze hadden de wedstrijd prima in de hand. Met deze twee knappe zeges is de nederlaag in Hamme, waar we net iets minder waren en onze kansen misten, weggevaagd. Dit geeft vertrouwen. Al moeten we met de voeten op de grond blijven. Want als we deze passie niet iedere week brengen, wordt het meteen ook weer moeilijk. We moeten weten wat we kunnen en wat niet.”