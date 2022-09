Jonge Ronaldo-fan baant zich weg door security en krijgt knuffel van zijn idool

Cristiano Ronaldo was eerder deze week in Moldavië voor de Europa League-match tegen FC Sheriff. Op het moment dat de Manchester United-ster het hotel uit kwam om zich naar de spelersbus te begeven, wurmde een kleine fan zich door de vele securitymannen. Ronaldo kon de durf van de jonge supporter duidelijk appreciëren, want hij tekende het truitje van de jongen en gaf hem een knuffel.