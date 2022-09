Post Malone opgenomen in het ziekenhuis met “ademhalingsproblemen en stekende pijn”

De Amerikaanse zanger Post Malone heeft zijn show in Boston moeten annuleren omdat hij naar het ziekenhuis moest. Dat kondigt hij zelf op Instagram aan. Hij zou last hebben van “ademhalingsproblemen en stekende pijn”.

“Tijdens de tour word ik meestal rond 16.00 uur wakker. En vandaag werd ik wakker met krakende geluiden aan de rechterkant van mijn lichaam. Ik voelde me zo goed gisterenavond, maar vandaag voelde het zo anders dan ervoor. Ik heb het moeilijk met ademen en ik voel een stekende pijn telkens als ik beweeg of adem”, dat schrijft de Rockstar-zanger op Instagram.

Hij ging naar het ziekenhuis en moest daardoor zijn show in Boston annuleren. “Ik voel me vreselijk, maar ik beloof dat ik dit zal goed maken.”

Afgelopen week moest Malone zijn optreden in Saint Louis ook tijdelijke stopzetten nadat hij een pijnlijke val maakte op het podium. Hij stapte in een gat op het podium en verdween even om verzorgd te worden. Hij werd toen ook naar het ziekenhuis gebracht en kreeg pijnstiller, maar zei zich goed genoeg te voelen om de tour verder te zetten.

(sgg)