Zijn ploegmaats werden vlak voor start WK ingelicht en dachten dat het een grap was: details over rampnacht Mathieu van der Poel lekken uit

Mathieu van der Poel gaf er al na 30 kilometer de brui aan op het WK in Wollongong. Een rampnacht gooide roet in het eten van de Nederlandse kopman, maar die lichtte zijn ploegmaats blijkbaar pas enkele minuten voor de start in. “Bizar”, aldus Bauke Mollema na de wegrit.

Van der Poel zat tot 04u00 op een Australische politiebureau nadat er vanuit het hotel naar de ordediensten gebeld was. De Nederlander zou in de clinch zijn gegaan met twee tienermeisjes, die constant op zijn deur kwamen bonken. Dinsdag moet hij voor de rechter verschijnen.

“Ik weet nog steeds niet precies wat er gebeurd is”, aldus Mollema bij de NOS. “Vlak voor de start zei Mathieu het pas, in de camper. Best een bizar verhaal natuurlijk, maar ik weet niet exact wat er gebeurd is of hoe het nu verder is gelopen. Het is wel jammer, want we hadden het plan om met hem zeker mee te doen in de medailles. Na zo’n nacht zit dat er natuurlijk niet meer in. Ik heb helemaal niks gehoord, ik heb prima geslapen. Als je zo’n verhaal hoort, denk je: ze maken een geintje. Maar vrij snel bleek dat het serieus was. Voor hem is dat natuurlijk jammer.”

Mollema stelde ook dat hij op een andere verdieping sliep. “Ik weet alleen m’n eigen kamer, we lagen verspreid”, aldus de renner van Trek-Segafrado. Dylan van Baarle bevestigde dat Van der Poel zich elders in het hotel had bevonden. “Hij sliep bij zijn vriendin op een andere etage. Ik heb heerlijk geslapen”, aldus de nummer 2 van vorig jaar.

Verkouden

“Het was heel bizar”, zei ook Pascal Eenkhoorn. “We hebben hier een heel mooie groep en lachen veel samen. Vijf minuten voor de start vertelde hij dat en ik dacht: hij zit ons gewoon in de zeik te nemen. Voor de rest weet ik het ook niet precies, maar hopelijk loopt het goed af. Wij lagen op een andere verdieping en wisten van niets, ook bij het ontbijt niet. Het is natuurlijk gewoon een kutsituatie, hopelijk loopt het met een sisser af.”

Blijkbaar sukkelde Van der Poel ook met een verkoudheid. “Mathieu zou eigenlijk bij Jan Maas op de kamer liggen, maar daardoor lag hij nu op een andere verdieping”, aldus bondscoach Koos Moerenhout. “Dat is misschien niet handig, dat hij op een andere verdieping lag. Het zal nu ook wel lekker losgaan, maar zo kun je alles beredeneren. Als dat het verwijt is, dan komen wij wel goed weg denk ik. Verder kan ik er ook niet veel meer over zeggen dan eigenlijk bekend is. Het is een hele toestand, die voor hem enorm klote is. Mathieu kwam er mee op het moment dat het kwaad al was geschied. Als we dat hadden geweten, hadden we wel wat geregeld. Hij stuurde me een berichtje toen het al was gebeurd, dan zit je in een situatie waar je niet in wil zitten. Hij reist naar de andere kant van de wereld, maar dit verzin je niet. Waarom de renners zo laat werden ingelicht? Dat is een keuze. Die kun je betwisten en dat zal nu ook gebeuren.”