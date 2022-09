Wout van Aert grijpt net naast medaille en wist zelfs niet dat hij voor tweede plek sprintte: “Zonder die oortjes is het een drama”

Remco Evenepoel was uiteraard de Belgische ster van de dag, maar het scheelde geen haar of het Belgische feest was nog wat groter geweest. Wout van Aert strandde immers op de vierde plek en greep dus net naast een medaille. Van Aert was uiteraard gelukkig met de Belgische zege, maar laakte ook het gebrek aan oortjes op het WK. “Dat is niet meer van deze tijd.”

“We hebben een fantastische koers gereden. Op voorhand kan je wel de tactiek bepalen, maar als het dan uitpakt zoals gedacht, is dat fantastisch”, vertelde Van Aert bij Sporza over de wedstrijd van de Belgen. “Het was heel gevaarlijk voor de rest toen Remco en die groep wegreden, voor de ploeg was dat een goede situatie. Ook voor mij. Ik zit door die sterke mannen voor mij in een zetel achteraan het peloton. Toen de alarmbellen afgingen omdat Remco dezelfde voorsprong bleef houden, wist ik dat hij weer een superdag had.”

Er heerste in het peloton wel onduidelijkheid door het gebrek aan oortjes. “Dat Remco alleen voorop reed, wisten we bij het ingaan van de laatste ronde. Toen wisten we dat de winstkansen heel groot waren. Zonder die oortjes is het een drama”, stelt Van Aert. “Ik kom blijkbaar als vierde over de finish, maar ik zou niet kunnen zeggen of ik aan het sprinten was voor de tiende, vijftiende, of tweede plaats. Dat is niet meer van deze tijd. Mijn ploegmaat Christophe Laporte zei dat hij blijkbaar tweede werd. Maar dat is een andere discussie. Jammer, want ik had de benen om samen met Remco op het podium te kruipen.”

“Blij dat ik rol heb kunnen vervullen”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Van Aert liet zich ook nog opmerken met een aanval op Mount Pleasant in de voorlaatste ronde, toen Evenepoel al alleen in de aanval was. “Op dat moment wist ik dus niet wat er vooraan gebeurde”, verduidelijkt hij. “Vooraf hadden we besproken dat als Remco voorop was met een grote groep, ik daarachter ook vrijheid had om te koersen in de laatste twee rondes. Als ik er dan vooraan bij kwam, zaten we in een nog sterkere situatie. Ik denk dat veel jongens ook hun koers op mij hebben afgestemd en dat Remco daardoor extra ruimte heeft kunnen krijgen. Ik ben blij dat ik die rol kon vervullen. Ik denk dat we op deze manier mooie dingen kunnen blijven doen.”