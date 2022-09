Binnenschip dat grind vervoert loopt onder water aan Scheepvaartkaai

Aan de Scheepvaartkaai in Hasselt is de brandweer momenteel een schip aan het leegpompen. Vannacht liepen de grindbakken om een onduidelijk reden vol met water. Aan het technische gedeelte van de boot is er geen schade.

De Nederlandse schippersfamilie was onderweg naar Dessel toen ze zaterdagavond aanmeerde aan de Scheepvaartkaai - te hoogte van de Coca Cola. Toen ze zondagvoormiddag wakker werden, zagen ze dat de bakken waarin de grind zat, vol met water stonden. Het schip was al danig gezakt. De brandweer kwam met de grote pompen ter plaatse om het water weg te pompen. Omdat er in de technische ruimte geen water staat, zou het schip in de loop van de dag kunnen verder varen.