Drama in Lier: twee doden en vier andere slachtoffers bij zwaar ongeval aan rotonde Van Hool

Lier, Koningshooikt

Een verkeersongeval aan de rotonde vlak bij busbouwer Van Hool in Koningshooikt (Lier) is zondagochtend uitgedraaid op een drama. In een auto, die tegen de rotonde botste en meters ver werd weggekatapulteerd, vielen zes slachtoffers. Twee onder hen zijn ter plaatse overleden.