Hilaria (38) en Alec Baldwin (64) verwelkomen zevende kind

Het meisje heeft de naam Ilaria Catalina Irena gekregen. “Ze is er! We zijn zo blij om jullie voor te stellen aan onze kleine droom die is uitgekomen”, schrijft Hilaria bij de video. “We zijn allebei blij en gezond. Haar broertjes en zusjes zijn druk bezig om haar te verwelkomen in ons huis.”

Alec en zijn vrouw maakten in maart bekend dat er een zevende op komst was. Samen hebben ze al dochters Lucía en Carmen Gabriela en zoons Rafael Thomas, Leonardo Ángel Charles, Romeo Alejandro David en Eduardo Edu Pao Lucas. Uit een eerder huwelijk met actrice Kim Basinger heeft de Hollywoodster een dochter, Ireland.