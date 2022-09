En of hij er zin in had op het WK: “Spring op de Remco Evenpoel trein!”

Toen de Fransen de finale openden, sloop hij bijna geruisloos mee. Maar eens de vluchters - met Pieter Serry - gevat werden, rook Remco Evenepoel zijn kans op het WK in Wollongong. De Belgische kopman trok de gashendel vol open in de hoop zo veel mogelijk voorsprong te pakken op het peloton. “Sprint op de Remco Evenepoel trein”, was zelfs de UCI enthousiast.