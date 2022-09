Handel sluit massaal: ruim 34.000 zaken hebben dit jaar al handdoek gegooid

Exact 34.513 Vlaamse handelszaken hebben dit jaar al de handdoek in de ring gegooid. Dat zijn er zelfs 8.000 meer dan in de coronajaren 2020 en 2021, schrijft De Zondag, op basis van cijfers van Trends Business Information.

Volgens De Zondag zijn er in elke categorie handelszaken opvallend meer stopzettingen dan in de dezelfde periode de afgelopen jaren. Zo sloten al 141 ambachtelijke bakkers definitief hun deuren, 98 beenhouwers, en 650 eetgelegenheden met beperkte bediening zoals frietkoten en cafés die ook kleine gerechten serveren. Daarnaast gaven 714 instituten voor schoonheidsverzorging er de brui aan, 56 damesboetieks en 155 kledingzaken. De oorlog in Oekraïne, de hoge energieprijzen en de gedaalde koopkracht hakken diep in de Vlaamse ondernemerswereld, schrijft De Zondag.