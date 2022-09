Liudmila Samsonova schrijft WTA-toernooi van Tokio op haar naam

In de finale won Samsonova met tweemaal 7-5 van de Chinese Zheng Qinwen (WTA 36). De 23-jarige Samsonova heeft zo een vierde WTA-titel beet. Eerder dit jaar was ze de beste in Washington en Cleveland. In 2021 stak de Russin de toernooizege op zak in Berlijn. De Russin verkeert in uitstekende vorm: het is al haar derde toernooizege in twee maanden.

De 19-jarige Zheng speelde haar eerste WTA-finale. Ze won in juni wel het WTA Challenger in Valencia.