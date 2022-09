Yanina Wickmayer verovert dubbeltitel op WTA-toernooi Seoel

In de finale haalde het Belgisch-Franse duo het met 6-3 en 6-2 van de Amerikanen Asia Muhammad en Sabrina Santamaria, het eerste reekshoofd.

De 32-jarige Wickmayer maakte in februari haar comeback na een zwangerschap. Ze heeft nu in het dubbelspel drie WTA-titels op haar palmares, na Luxemburg in 2013 en Washington in 2016. In 2018 pakte ze in Indian Wells ook een WTA 125K-dubbeltitel.

In het enkeltoernooi verloor Yanina Wickmayer (WTA 460) donderdag in de achtste finales van de Britse Emma Raducanu (WTA 77).