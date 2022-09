Brandon Nakashima speelt tegen Marcos Giron in finale in San Diego

De Amerikaan Brandon Nakashima (ATP 69) heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het ATP-toernooi in het Amerikaanse San Diego (hard/612.000 dollar). Het vijfde reekshoofd versloeg in de halve finales de Australiër Christopher O’Connell (ATP 130) in twee sets met 6-4 en 7-6 (7/3).