Lichaamsresten die in Peru gevonden zijn, zijn van “blanke vrouw tussen 25 en 30 jaar oud”

De lichaamsresten die deze week in Peru door vissers gevonden werden, zijn van een blanke vrouw die tussen de 25 en 30 jaar oud was. Dat blijkt volgens de Peruaanse media uit de eerste resultaten van de autopsie. Maar zekerheid over haar identiteit en of het eventueel om de Vlaamse Natacha de Crombrugghe gaat, is er pas over enkele dagen.

Vissers vonden eerder deze week een schedel terug, langs de oevers van de Colca-rivier in Peru. Meteen werd een verband gelegd met de verdwijning van de Belgische toeriste Natacha de Crombrugghe (28) uit Linkebeek.

Zij is al sinds 24 januari vermist in het land. Die dag vertrok ze op een trektocht vanuit het dorp Cabanaconde. Ze keerde niet terug naar haar hostel.

Aanvankelijk hadden de beide ouders veel twijfels over de vondst. De schedel lag naast enkele stukken wrakhout. Het leek alsof iemand een lichaam had willen ensceneren. Ondertussen is gebleken dat op dezelfde plek ook de rest van een volledig skelet lag.

De ouders van de jonge vrouw, die sinds deze maand opnieuw in Peru zijn, werden zaterdagochtend in het mortuarium ontvangen. Volgens de Peruaanse media gaat het om het lichaam van een jonge vrouw, tussen 25 en 30 jaar oud, en van het Kaukasische type.

DNA-onderzoek moet uitsluitsel brengen, of het nu wel of niet om Natacha de Crombrugghe gaat. Marco Cárdenas Portugal, forensisch expert, heeft ook de gebitsgegevens van de Belgische opgevraagd. Pas over 5 tot 7 dagen zullen de resultaten van het onderzoek bekend zijn en kan met zekerheid worden gezegd of het wel of niet om de Belgische vrouw gaat.

De doodsoorzaak van het stoffelijk overschot dat werd gevonden, kon tijdens de autopsie niet worden bepaald.