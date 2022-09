Pelt smeert Bocholt eerste nederlaag aan in BENE-League handbal

De eerste helft verliep volledig in het voordeel van de thuisploeg. De Peltenaren trokken een muur op die Bocholt maar moeilijk kon slopen. In aanval dirigeerde Konitz. Hij scoorde vier treffers maar Spooren deed met vijf treffers nog net iets beter en ook de twee treffers van Vandenboer - net als Spooren een jeugdproduct van Pelt - mochten gezien worden. Serge Spooren en De Beule konden daar voor Bocholt wat tegenover zetten, maar het was onvoldoende om een 15-11-achterstand aan de rust te ontlopen.

In de tweede helft naderde Bocholt heel even tot op drie doelpunten, maar het was allemaal te weinig om Pelt echt te pijn te doen. Sporting won uiteindelijk met 25-21-cijfers en wipt over Bocholt naar de derde plaats. Aalsmeer, dat Hurry Up versloeg, en Hubo Handbal dat in Eupen aan het langste eind trok blijven zonder puntenverlies op kop.

Wezet liet op de vierde speeldag eindelijk zijn eerste overwinning noteren. Slachtoffer van dienst was Tachos dat net als Atomix (verliezer tegen Lions) en Bevo (onderuit tegen Volendam) puntenloos achter blijft.