Het WK is voor Mathieu van der Poel uitgedraaid op een regelrechte ramp. De Nederlandse schaduwfavoriet zat tot 4u ’s nachts op het lokale politiekantoor na een incident met luidruchtige kinderen in zijn hotel. “Ze bleven bonken op mijn deur”, aldus MVDP. “Toen heb ik niet zo vriendelijk gezegd dat ze ermee moesten stoppen.” Na 30km gaf de Nederlander er de brui aan.

“Ik lag er vroeg in”, opende Van der Poel zijn relaas voor de microfoons van Sporza. “Maar telkens werd ik verstoord in mijn slaap.” De Nederlander verklaarde dat er veel lawaai werd gemaakt op de gang van zijn hotel. De oorzaak waren spelende kinderen die volgens MVDP ook meermaals op de deur van zijn hotelkamer kwamen kloppen. “Toen dat bleef duren heb ik niet zo vriendelijk gezegd dat ze daarmee moesten stoppen”, aldus Van der Poel. “Toen ben ik meegenomen naar het politiekantoor. Kennelijk zijn ze hier heel strikt.”

Op adrenaline koersen

De Nederlander was na zijn bezoek aan het politiekantoor maar om 4u ’s nachts terug op de kamer. “Ja, dat is zeker een ramp”, vertelde Van der Poel. “Ik ga er dit WK het beste van proberen maken, maar we zullen moeten afwachten hoe dat gaat. Ik heb weinig geslapen, maar misschien kan ik er op adrenaline een mooie wedstrijd van maken.” Iets wat na 30km wedstrijd al achterhaald bleek te zijn.