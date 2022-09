Opgaves van Mathieu van der Poel en “renner van de paus”, poging tot Franse coup en steun van Georges van Aert: dit heeft u deze WK-nacht gemist

Mathieu van der Poel geeft op na nachtje op politiekantoor

Ja, u leest het goed. Mathieu van der Poel, één van de favorieten voor de regenboogtrui, is er al een tijdje niet meer bij in Wollongong. En dat om een wel heel bizarre reden. MVDP werd tijdens de nacht voor het WK opgepakt door de lokale politie omwille van een incident in het Nederlandse rennershotel. Van der Poel zou het aan de stok gekregen hebben met twee tienermeisjes die lawaai maakten op zijn gang en meerdere keren op zijn deur kwamen kloppen, waarna hij verhaal ging halen. Een van de meisjes zou daarbij haar arm bezeerd hebben.

De Nederlander zat na zijn arrestatie tot 4 uur op een politiekantoor en verbleef volgens zijn ploegleider Christophe Roodhooft effectief in een cel. De zaak krijgt bovendien nog een staartje: het paspoort van Van der Poel werd ingetrokken en hij moet dinsdag voor de rechter verschijnen. Tot overmaat van ramp levert zijn WK ook niks op: Van der Poel startte wel ondanks het hele voorval, maar gaf er na zo’n 30 km al de brui aan.

Ook “renner van de paus” uit koers

Van der Poel is niet de enige Nederlander die niet meer in koers is. Ook Rien Schuurhuis, de allereerste renner ooit die Vaticaanstad vertegenwoordigt op het WK, heeft intussen al opgegeven. Al beleefde de 40-jarige Nederlander wellicht een droom door tussen het allerbeste van het internationale wielerpeloton rond te rijden: hij opende zelfs even de achtervolging op de kopgroep. Stefan Bissegger, de Europese kampioen tijdrijden en vorige week vijfde op het WK tijdrijden, is overigens ook al uit de koers gestapt.

Fransen proberen meteen te verrassen

Op de Mount Keira, op ruim 220 kilometer van de finish, deelden de Fransen al meteen een eerste prik uit. Bruno Armirail en Pavel Sivakov zorgden voor flinke verbrokkeling, maar ze slaagden er niet in om Wout van Aert en Tadej Pogacar te verrassen: de twee overgebleven topfavorieten bleven attent voorin rijden en waren dus mee met het eerste peloton. Remco Evenepoel en, merkwaardig genoeg, Julian Alaphilippe misten wel de boot. Op het lokale circuit in Wollongong kwam het nadien wel tot een hergroepering.

Belg in kopgroep

Op het moment van schrijven zijn er 16 leiders, met daarbij ook één Belg. Pieter Serry, die ook mee was in het eerste peloton na de Franse aanval, heeft samen met onder meer Bruno Armirail de oversteek gemaakt naar de oorspronkelijke leidersgroep. Met Lucas Plapp en Ben O’Connor zijn er ook twee sterke thuisrijders mee. (Lees verder onder de foto)

Pieter Serry is mee in de kopgroep. — © BELGA

Wout van Aert krijgt bezoek van zoontje Georges

Mooie beelden voor de start: Wout van Aert kreeg nog even vrouw Sarah en zoontje Georges op bezoek, wat leuke beelden opleverde. Ziet de kleine Georges straks zijn papa terug in de regenboogtrui?