Ploegleider Christoph Roodhooft: “Mathieu heeft dus echt in een cel gezeten, we moeten alles ondergaan”

Op 180 kilometer van het einde de auto in en weg: zo eindigde het WK voor Mathieu van der Poel na een ware rampnacht. Christoph Roodhooft, ploegleider bij Alpecin-Deceuninck reageerde aangeslagen. “Mathieu had gehoopt hier iets recht te zetten. En dan gebeurt dit.”

Tot 4u ’s nachts op het politiekantoor, een incident met luide tienermeisjes in de hotelgang en finaal een opgave na 30 kilometer koers. Mathieu van der Poel kende op z’n zachtst gezegd een hallucinante nacht in Australië. “We waren gekomen om iets recht te zetten, maar dan gebeurt zoiets”, verklaarde Christoph Roodhooft, ploegleider bij MVDP’s team Alpecin-Deceuninck. “Er was hoop om goed te presteren, maar ja.”

© BELGA

Maar wat is er dan exact gebeurd? In het lokale politierapport stond te lezen dat de Nederlander een incident kende met twee tienermeisjes van 13 en 14 jaar. Deze zouden door Van der Poel stevig op hun nummer gezet zijn nadat ze lawaai bleven maken in de gang en op deuren begonnen bonken. “Mathieu is om 9u gaan slapen”, aldus Roodhooft. “Toen bleken er kinderen vanuit andere kamers op de gang lawaai te maken. Nadat ze meerdere keren op Mathieu’s deur hebben geklopt, is hij naar buiten gegaan en tegen hen uitgevlogen.”

© BELGA

In datzelfde politierapport is er sprake van een duw naar de meisjes toe waarbij een van hen op de grond viel en een andere haar elleboog licht bezeerde. “Ik was er niet bij, maar ik kan mij dat moeilijk inbeelden”, aldus Roodhooft. “De ouders van die kinderen waren ook niet aanwezig, maar kennelijk is hun afgelegde verklaring sterk genoeg geweest om Mathieu mee te nemen. Kijk, Mathieu heeft afgelopen nacht echt in een cel gezeten, hé. Ze zijn hier wel duidelijk, aan de andere kant van de wereld. En wij hebben geen verhaal en staan daar. Wij moeten het ondergaan.