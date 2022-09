Daniel Medarts van domein Kitsberg in Heers. — © luc daelemans

Heers/Herk-de-Stad/Maaseik

Het is alle hens aan dek op de Limburgse wijndomeinen. Vrijwel overal is de pluk voor de stille wijnen gestart, zowat twee weken vroeger dan normaal. De druiven zijn bovendien van een uitzonderlijke kwaliteit. “Het is een topjaar voor de Limburgse wijnen.”