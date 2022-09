Gehavend Lommel SK knikkert La Louvière uit de beker

Hoofdtrainer Steve Bould krabde zich deze week achter de oren. Lommel SK mist deze week acht spelers met interlandverplichtingen. Daarbovenop kampen er nog een handvol spelers met diverse blessures. De Costa Ricaanse aanvaller Alonso Martinez ontbrak vanwege een positieve coronabesmetting. De bank van de Noord-Limburgers werd daarom aangevuld met vier beloften en de teruggekeerde aanvaller Jordan Attah Kadiri. Bij La Louvière zat ex-Lommelaar Gabriel Lemoine op de bank.

© BELGA

La Louvière verrast, voorin onmondig LSK

De vlam sloeg onmiddellijk in de pan bij het elftal van Frederic Taquin. De Henegouwse aanvallers lieten zich direct opmerken, Soumare en Franco misten het nodige vizier om groen-wit al snel op achterstand te zetten. Halverwege de eerste helft stak ook Lommel SK een eerste keer de neus aan het venster. Roque schoot vanaf de linkerflank rakelings voorlangs.

Op de rechterkant toonde Chadli zich bijzonder bedrijvig, maar dat leidde niet tot enig resultaat. De Frans Algerijnse flankaanvaller botste meermaals op een Henegouwse muur. La Louvière ontsnapte na een half uur aan een achterstand. Een schot van Cauê werd ternauwernood voor de achterlijn gered door Corneillie. De harde kern van La Louvière was ook bijna het juichen, maar Soumare knalde een meter naast het doel van De Busser. De Wolven hielden in de eerste helft vrij gemakkelijk stand en hadden bij momenten zelfs de bovenhand tegen een voorin onmondig groen-wit.

© BELGA

Granell vanaf de stip, beslissende Cauê

De tweede helft startte op hetzelfde elan als de eerste helft. Doelman Libertiaux redde met één hand een schot van Cauê. Lommel SK nam achterin meer risico en zocht in de tweede helft nadrukkelijker naar een eerste doelpunt van het seizoen om de partij open te breken. Scheidsrechter Claes legde na een uur de bal op de stip nadat Weckhuysen gevloerd werd door een uitgestoken Henegouws been. Granell faalde niet vanaf de stip en trapte zijn eerste doelpunt in Lommelse loondienst in de rechterbenedenhoek: 1-0.

Terwijl de mist viel over het Soevereinstadion weerde Libertiaux nog een vrije trap van doelpuntenmaker Granell af. Chadli vergat de trekker helemaal over te halen. La Louvière ontwikkelde in het slotkwartier meer druk naar voren, maar zonder succes. Lommel SK had dat wel op de tegenaanval: Cauê prikte binnen en legde het bekerduel in een definitieve plooi: 2-0.

© BELGA

LOMMEL SK: De Busser - Monjonell, L. Lemoine, Wuytens, Roque - Henkens (77’ Pierrot), Granell, Metinho - Chadli, Cauê, Weckhuysen (64’ Vandamme)

LA LOUVIERE: Libertiaux - Fiore, Faye, Corneilliie, Vanhecke - Soumaré, Vanzo, Lambo (61’ Badibanga), Hamzaoui (61’ Francotte) - Franco (71’ G. Lemoine), Liongola (76’ Gueulette)

DOELPUNTEN: 62’ Granell 1-0, 88’ Cauê 2-0

STRAFSCHOP: 62’ Granell (raak)

GELE KAART: 70’ Metinho (fout).

SCHEIDSRECHTER: Marnic Claes.

TOESCHOUWERS: 300