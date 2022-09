Netflix komt met nieuws voor fans van onder meer ‘Bridgerton’, ‘Emily in Paris’ en ‘Outer Banks’

Naast bloopers uit Stranger Things en een nooit eerder vertoonde scène uit Squid Game, werden er ook heel wat release data van films en series aangekondigd. Zo zullen fans van Lily Collin’s avonturen in Emily in Paris niet lang meer moeten wachten om te weten of Emily haar job in de Franse hoofdstad zal behouden en of ze kiest voor Gabriel of Alfie. Het derde seizoen van de reeks verschijnt immers op 21 december.

Op 10 februari verschijnt de romantische komedie Your Place Or Mine, met in de hoofdrol Reese Witherspoon en Ashton Kutcher. Nog zo’n iconische actrice, Jennifer Lopez, zal vanaf mei 2023 op het streamingplatform te zien zijn in de film The Mother.

Horror

Griezelen voor Halloween kan al vroeger. Op 13 oktober verschijnt immers de horrorfilm The Watcher, van de maker van American Horror Story.

Tweeënhalf jaar na het tweede seizoen ­- corona strooide roet in het eten - zullen Christine Applegate en Linda Cardellini opnieuw te zien zijn als Jen en Judy in het derde seizoen van Dead to Me. Op het derde seizoen van de populaire serie The Witcher is het nog wachten tot zomer van 2023, maar fans krijgen in tussentijd op 25 december alvast The Witcher: Blood Origin, een prequel in de vorm van een miniserie.

Bridgerton

Er werd ook uitgebreid aandacht besteed aan het populaire kostuumdrama Bridgerton. De cast lichtte een tipje van de sluier over het derde seizoen door de eerste zinnen van de openingsscène voor te lezen. Verder werd ook aangekondigd dat de prequel van de serie, Queen Charlotte, in 2023 op Netflix te zien zal zijn.

De Bridgerton-prequel zal draaien rond het personage Queen Charlotte. — © LIAM DANIEL/NETFLIX

Voor andere eerder aangekondigde series en films moesten fans het doen met teasers en interviews met acteurs en makers. Voor het nieuwe deel van de Franse serie Lupin hield Netflix het op “binnenkort”. De populaire tienerserie Outer Banks krijgt ergens in 2023 een vervolg.

Voor het derde deel van de Franse serie Lupin hield Netflix het op “binnenkort”. — © Netflix

Sciencefiction en documentaire

In de categorie sciencefiction werden de eerste beelden getoond van de serie 3 Body Problem, gebaseerd op de gelijknamige boekenreeks van Liu Cixin. In het genre documentaire loste Netflix beelden van The Redeem Team, over de Amerikaanse basketbalploeg die goud pakte op de Spelen in 2008. Met onder meer wijlen Kobe Bryant en LeBron James.

Vergeet Joe Goldberg. Het personage van Penn Badgley in thrillerserie You gaat voortaan door het leven als professor Jonathan Moore. Benieuwd welke slachtoffers de seriemoordenaar in het vierde seizoen in Londen zal maken.

Maar Netflix had ook nog een animatiefilm in petto. Er werden namelijk fragmenten getoond van Entergalactic, een liefdesverhaal dat zich afspeelt in New York en dat mee bedacht werd door hiphopartiest Kid Cudi.

Videogames

Ook voor videogames kan je tegenwoordig trouwens op Netflix terecht. De streamingdienst kondigde heel wat nieuwe games aan. De eerste is Oxenfree, vanaf vandaag te spelen in de Netflix-app.