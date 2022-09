Auwch! Cristiano Ronaldo bloedt stevig na contact met de vuisten van Tsjechische doelman

Het was even schrikken voor Cristiano Ronaldo tegen Tsjechië. Na een kwartier spelen kwam de spits onzacht in aanraking met de vuisten van Tsjechische doelman Vaclik. De Portugees bloedde stevig uit zijn neus, maar kon na wat oplapwerk nog wel verder spelen.

Voor Portugal was de opdracht even duidelijk als moeilijk. Wint het twee keer in de laatste twee wedstrijd, dan is het sowieso gekwalificeerd voor de Final Four. Tegen Tsjechië stonden Ronaldo en co. meteen voor de eerste opdracht van het tweeluik.

De Portugezen begonnen goed aan de wedstrijd, maar moesten na een kwartier toch bang afwachten of hun superster Cristiano Ronaldo nog wel verder kon. De spits, die uit buitenspelpositie terugkwam, ging voor een hoge bal in het Tsjechische strafschopgebied, maar vond in plaats van de bal de vuisten van doelman Thomas Vaclik.

De spits van Manchester United ging met een pijnlijk grimas tegen de grond. Meteen werd duidelijk dat de Portugees daarbij een bloedneus had opgelopen. Na wat opknapwerk kon Ronaldo toch nog de wedstrijd hervatten.

© EPA-EFE