Echt herfstweer op komst, maar “kans op nazomertje is groot”

Regen, wind en temperaturen die dalen tot zo’n 12 graden. Het wordt deze week echt herfstweer. Toch zegt dat niets over het einde van de zomer. We kunnen nog mooie dagen krijgen, zegt het KMI.

NoodweerBenelux signaleerde dit weekend de eerste sneeuwsignalen in de weermodellen. “De waarden zijn uiteraard nog verwaarloosbaar. Maar het geeft wel aan dat we ook na het weekend niet moeten rekenen op een nazomer. Het blijft fris en wisselvallig”, klinkt het

Volgens weerman David Dehenauw krijgen we echt herfstweer deze week. Met buiten en soms felle wind. En temperaturen van maar 12 graden in het binnenland.

Dat is niet abnormaal voor de tijd van het jaar.

Toch zegt dat volgens Dehanauw niets over het weer van de komende weken. Want volgend weekend krijgen we al een gans ander weer.

“De kans op een nazomertje is groot. We zien nu al dat het weer beter wordt tegen het einde van de week. Met opklaringen en temperaturen tot 17 à18 graden tijdens het weekend.”

Meer eerst moeten we dus een paar gure dagen trotseren. Dus hou die regenjas en paraplu maar klaar.