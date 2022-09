Wat een domper! Andrew Gilding schakelt Dimitri Van den Bergh uit op Belgian Darts Open

Dimitri Van den Bergh heeft zich niet kunnen plaatsen voor de derde ronde op de Belgian Darts Open. In Wieze verloor onze landgenoot van de Engelsman Andrew Gilding na een beslissende laatste leg. Voor de Dreammaker komt er zo vroegtijdig een einde aan zijn toernooi. Eerder op de dag verloor ook Mike De Decker zijn wedstrijd. Straks komt Kim Huybrechts nog in actie.

De talrijk opgekomen Belgische dartsfans keken allemaal uit naar het optreden van Dimitri Van den Bergh. De Dreammaker kon het enthousiasme van de fans ook best smaken bij zijn opkomst. Maar ook Andrew Gilding leek wel vleugels te hebben gekregen door het Belgische publiek.

Van den Bergh en Gilding hielden mekaar lang in evenwicht, maar bij 3-3 ging Van den Bergh toch even de mist in. Gilding strafte het foutje af, maar kon toch niet voorkomen dat onze landgenoot een beslissende leg uit de brand sleepte.

Daarin bleef de Gilding het koelst. Van den Bergh zette nog alles op alles, maar kon een nederlaag niet meer vermijden. Voor Van den Bergh is het zo niet het toernooi geworden waarop hij gehoopt had.

Eerder op de dag ging Mike De Decker, die andere landgenoot, ook al onderuit. Tegen voormalig wereldkampioen Rob Cross kon De Decker lang aanklampen, maar uiteindelijk ging de zege terecht naar de Brit: 6-4.

Straks neemt Kim Huybrechts het nog op tegen voormalig wereldkampioen Michael van Gerwen. Een moeilijke opgave voor de laatste Belg in het toernooi.