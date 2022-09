Egan Bernal is in Colombia geopereerd aan zijn knie: “Het gevoel op de fiets zal nu beter zijn”

Egan Bernal is in Colombia succesvol geopereerd aan zijn knie. De Colombiaan van Ineos Grenadiers reed na zijn zware val begin dit jaar rond met schroeven in zijn knie, die er nu zijn uitgehaald. Het seizoen van Bernal zit er wel op.

Egan Bernal kwam in januari stevig ten val nadat hij aan hoge snelheid tegen een stilstaande autocar reed. De gevolgen waren dramatisch: elf gebroken ribben en verder nog breuken van borstwervels, een halswervel, een dijbeen en twee geperforeerde longen en een knieschijf. Heel even werd gevreesd voor het verdere vervolg van de carrière van de Colombiaanse ex-Tourwinnaar gevreesd maar na een lange en intense revalidatie nam de Colombiaan zijn plekje in het peloton toch weer in.

Toch bleef Bernal met schroeven in zijn knie rondrijden, schroeven die er vroeg of laat uitmoesten. Dat moment is nu gekomen. Bernal onderging in Colombia een operatie. De ingreep is succesvol verlopen, schreef EFE.

“Ik heb een kniearthroscopie gedaan”, vertelt Carlos Gutiérrez, de dokter die Bernal opereerde. “Ik ben met de camera in zijn knie gegaan om naar het gewricht te kijken. Daarbij werd bevestigd dat de breuk hersteld is. Dat was op donderdag. Ik zag dat zijn meniscus, zijn gewrichtsbanden, gezond waren.” Vervolgens heeft Gutiérrez meerdere stukken metaal weggehaald, die de knieschijf van Bernal in een eerdere fase bij elkaar moesten houden. “Het zal nu beter voelen dan eerder tijdens het fietsen, want deze materialen kunnen voor irritatie en pijn in de knie zorgen”, stelt de dokter.

Bernal mag dankzij deze operatie bijna met zekerheid een kruis maken over het verdere verloop van zijn seizoen.