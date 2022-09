Tom Van Grieken vaart uit tegen “ondoordachte sancties” tegen Rusland

In een aanhoudende motregen stroomden zaterdagmorgen duizenden leden van Vlaams Belang toe in Bobbejaanland voor de familiedag op de 45ste verjaardag van hun partij. Er werd gegild op de rollercoasters en er was applaus voor voorzitter Tom Van Grieken en ondervoorzitter Chris Janssens na striemende toespraken. “Jammer van het weer, maar het enthousiasme van onze mensen is ongelooflijk”, zei Van Grieken.

De voorzitter had het over een opkomst van bijna 10.000 mensen, vaak gezinnen met jonge kinderen. Het pretpark was voor de gelegenheid exclusief voorbehouden voor het verjaardagsfeestje van Vlaams Belang. Die partij is ontstaan uit het Vlaams Blok, dat in 1977 werd opgericht door “de onvergetelijke Karel Dillen”, in de woorden van de presentator van dienst. In 2004 vervelde Vlaams Blok tot Vlaams Belang na een veroordeling voor racisme en discriminatie, maar dat was louter een juridisch manoeuvre.

Prietpraat

De weergoden zaten tegen zaterdagmorgen, alsof het klimaat zijn woordje wilde meespreken over een partij die zich traditioneel sceptisch opstelt over de klimaatpolitiek en heftig tegenstander is van ‘”de groene prietpraat en ideologisch gedreven waanzin” van mensen als Anuna De Wever of Kristof Calvo.

© Sebastian Steveniers

De terugblik op de geschiedenis bleef summier in de grote zaal van Bobbejaanland. Ex-voorzitter Frank Vanhecke gaf een reactie op video, Filip Dewinter trad niet apart naar voren, Dries Van Langenhove was er naar verluidt wel maar hij bleef onzichtbaar. “Er zijn veel mensen met kappen en paraplu’s”, zei Tom Van Grieken.

Van Grieken en Janssens bespeelden de vertrouwde thema’s: hoe de “paljassen en mestkevers” van vandaag de winnaars van morgen zullen worden, ondanks, of misschien wel dankzij de massieve tegenstand uit alle mogelijke hoeken. Hoe de Belgische elite een halt moet worden toegeroepen en de belangen van de eigen mensen eerst moeten komen. Hoe er een einde moet komen aan de instroom van ‘gelukzoekers’, de asielzoekers, die dit jaar op 35.000 afstevenen. Hoe het gedaan moet zijn met moslims die het overnemen in de steden.

Sancties tegen licht houden

Van Grieken pleitte ook voor een Vlaams energiebedrijf dat op termijn een nieuwe kerncentrale moet bouwen. Hij vindt dat “de ondoordachte sancties” tegen Rusland maar eens kritisch tegen het licht moeten worden gehouden. Nee, niet uit sympathie voor Poetin, dat is “een gek die een ander land binnenvalt”. Maar omdat de sancties mogelijk de eigen mensen meer pijn doen dan de Russen.

Het is het nieuwe standpunt van Vlaams Belang: met de sancties zijn we vooral in eigen vlees aan het snijden. “De gevolgen vallen elke dag in de bus van de gewone Vlaming in de vorm van torenhoge energiefacturen”, zei Gerolf Annemans daarover. Kunnen minder sancties dan de gasprijzen meteen doen dalen? Het antwoord daarop is niet direct duidelijk: “Maar denk aan de Russische boycot van Belgische peren destijds: sancties kunnen op allerlei manieren onze economie schaden”, aldus nog Annemans.

© Sebastian Steveniers

Duidelijk is de overwinningsmodus bij radicaal-rechts. Vlaams Belang scoort aanhoudend hoog in de opiniepeilingen en de politieke conflicten en de energiecrisis spelen de partij in de kaart. Volgens Vlaams Belang is er genoeg geld te vinden op Vlaams niveau voor meer steun door bijvoorbeeld de subsidies aan te pakken. De voorbeelden van te schrappen subsidies die ze geven zijn wel nogal politiek geïnspireerd: “Het nieuwe linkse Hannah Arendtinstituut, het nieuwe Vlaamse Mensenrechteninstituut en de praktijktesten om de zogenaamd racistische Vlaming te pesten.”

Een vleugje humor kon er ook nog bij vlak voor de Vlaamse Leeuw schallend werd ingezet. Tom Van Grieken: “Als we Poetin snel op de knieën willen krijgen, waarom sturen we dan niet gewoon Alexander De Croo en Tinne Van der Straeten naar Moskou als adviseurs? Als Poetin hen volgt dan heeft hij binnen de kortste keren een begrotingstekort groter dan het Rode Plein en een schuldenberg van de omvang van het Oeralgebergte.” En: “Poetin zal zich niet alleen moeten terugtrekken uit Oekraïne, hij zal dan ook een stuk Rusland moeten wegschenken, de roebel vervangen door de euro en het Oekraïens moeten invoeren als officiële taal in Moskou en Sint-Petersburg.”