Nicola Philippaerts kroont zich tot Belgisch kampioen jumping

Nicola Philippaerts en H&M Luna van ‘t Ruytershof Z hebben het Belgisch Kampioenschap jumping gewonnen. Voor Nicola Philippaerts is het zijn tweede Belgische titel. In 2017 won hij samen met H&M Chilli Willi het BK. Thibeau Spits (King van Essene) eindigde als tweede. Jordy Van Massenhove (Gaga E d’Augustijn) vervolledigde als derde het podium.

Nicola Philippaerts mag zich voor de tweede keer in zijn carrière Kampioen van België jumping noemen. “Een kampioenschap winnen is en blijft iets bijzonder. Vooreerst omdat je zo’n wedstrijd maar één keer per jaar kan winnen. Lukt het, dan ben je Belgisch Kampioen. Lukt het niet, dan moet je een jaar wachten op een volgende kans en dat is toch wel lang. Dat ik nu voor de tweede keer Kampioen van België ben is heel bijzonder”, zegt Nicola Philippaerts.

Nicola Philippaerts is natuurlijk geen verrassende winnaar, maar voor zijn paard H&M Luna geldt dat wel. “Ik zie haar vorig jaar bij ons nog toekomen. Een eerder klein paard dat toen nog hindernissen van 1,30 meter sprong. Eén jaar later is ze kampioen. Het voorbije jaar heeft ze een enorme evolutie doorgemaakt met dit als voorlopige kers op de taart. Vorige week sprong ze goed in Sentower. Ook deze week was ze sterk. Maar ik had nooit durven hopen dat ik met haar kampioen zou worden”, zegt Nicola Philippaerts. “Ze heeft een geweldige mentaliteit, ze wil altijd naar de overkant en steeds wil ze het beste van haar zelf geven. Ze heeft ook veel bloed. Als ze die evolutie van het voorbije jaar kan doorzetten dan is ze een goed paard voor de toekomst. Ik hoop dat ik haar deze winter samen met Katanga v/h Dingeshof kan inzetten. Dat zou mooi zijn.”