Op naar een zevende titel? Thomas Pieters rukt door foutloze ronde op naar de derde plaats in de Open de France

Wat in Parijs een gelopen toernooi leek te worden in het voordeel van leider Rasmus Højgaard, is na 54 holes terug een open wedstrijd. Halfweg kende de 21-jarige Noor Højgaard een voorsprong van 6 slagen en leek hij op kousenvoeten op weg naar de zege. Toch verspeelde hij die compleet op hole 2 (na 8 slagen op een par 3). Aan de andere kant presteerde Thomas Pieters vlekkeloos. Het nummer 33 van de wereldranglijst leverde een bogeyloze kaart in van 66 slagen na birdies op hole 3, 5, 8, 10 en 12. Met zijn totaal van -10 zet hij druk op de leider (-12).

“Ik had nooit verwacht dat ik in deze positie zou geraken”, gaf Thomas Pieters mee. “Na de derde dag verwachtte ik een achterstand van 10 slagen. Toen ik na zes holes even op het scorebord keek en maar -9 achter de naam van Højgaard zag, dacht ik dat het een typefout was. Maar blijkbaar is het toch realiteit. Nu behouden we de kans om de titel van Nicolas Colsaerts terug mee naar België te nemen”, besloot de altijd strijdvaardige Pieters.

Titelverdediger Nicolas Colsaerts liep een derde dag in 72 slagen (+1). Na zijn eerste zestien holes leek de “Belgian Bomber” ruim de top 20 in te duiken. Maar het venijn zat in de staart met een bogey op hole 17 en een triple bogey op de slothole. Na drie dagen totaliseert Colsaerts een score van -1.