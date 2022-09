De verwachte opstelling van de Rode Duivels tegen Nederland: nieuwe kans voor Debast of probeert de bondscoach weer iets anders?

Bondscoach Roberto Martinez kondigde aan dat hij in vergelijking met de wedstrijd tegen Wales niet veel wijzigingen zal doorvoeren. Het wordt uitkijken of de bondscoach Zeno Debast opnieuw een kans in de basiself zal geven.

Martinez was in de wolken over diens debuut donderdag maar liet niet in zijn kaarten kijken. “Ik heb daarover nog niet met Debast gesproken en weet het eigenlijk zelf ook nog niet”, aldus de bondscoach. Wout Faes zou wel eens speelkansen mogen/kunnen krijgen maar hij is het best als middenste verdediger in een driemansdefensie. Ook Dendoncker, die dat in de Nations League-wedstrijden in juni deed, komt in aanmerking. Mogelijk geeft Martinez op de linkerkant in de driemansdefensie speelkansen aan Theate.

Timothy Castagne krijgt wellicht een basisplaats. Hetzij op de rechterkant in het middenveld om Meunier te vervangen of op links om ten koste van Carrasco meer defensieve zekerheid in te bouwen. Centraal in het midden lijkt Witsel een zekerheid, maar wie aan zijn zijde? Tielemans of Vanaken? Of toch nog De Bruyne die het een rij hoger tegen Wales evenwel uitstekend deed? In het aanvallend compartiment is nagenoeg zeker een basisplaats weggelegd voor Eden Hazard. De bij de Rode Duivels bijna immer scorende Batshuayi zal vooraan wel de voorkeur krijgen op Lois Openda.

Vermoedelijke elf:

Courtois,

Faes, Alderweireld, Vertonghen

Castagne, Witsel, Vanaken, Carrasco

De Bruyne, E. Hazard

Batshuayi

(lvdw)