Indrukwekkend! Bart Swings boekt marathonzege nummer acht in Berlijn

Bart Swings de marathon van Berlijn voor skeeleraars op zijn naam geschreven. Swings zegevierde zaterdag in 56 minuten en 45 seconden. Voor onze landgenoot is het al de achtste keer dat hij het zegegebaar mag maken in Berlijn.

Bij zestien graden en af en toe zonneschijn waren de omstandigheden in Berlijn gunstig. Halverwege het parkoers - voor de skaters zonder de Kurfürstendamm - hadden Swings en Rijhnen al afstand genomen van het peloton. In het tweede deel schudde Swings ook zijn metgezel af. Solo passeerde hij de Brandburger Tor en enige honderden meters verder de eindstreep. Zijn voorsprong op Rijhnen bedroeg 54 seconden. Onder leiding van Suttels finishte de hoofdmacht van de eliteskaters op drie minuten en twee seconden. Dupuy verwees in een massasprint bij de vrouwen na 1u11:19 de Nederlandse Lianne van Loon naar de tweede en de Spaanse Sara Arregui naar de derde plaats.

Swings finishte in net onder het uur in 56 minuten en 45 seconden. Dat is vier seconden sneller dan zijn parcoursrecord. De Duitser Felix Rijhnen eindigde als tweede. Derde werd de tweede Belg, Jason Suttels, die de sprint van het peloton won.

Het parcoursrecord van 56:49 dateerde van 2015. Een jaar geleden kwam hij bij zijn triomf tot 56:50, een seconde langzamer. Dat had hij toen in de slotkilometer niet in de gaten. “Anders had ik wel meer snelheid in de eindsprint gemaakt”, zei hij later. Dit keer reed hij stevig door.

Min of meer in de schaduw van Swings staat Sandrine Tas, die toch ook al drie keer deze klassieker op haar naam schreef. Tas was er in dit keer niet bij. Zij was vrijdag op het ijs voor een massastart in Leeuwarden gestart. Bij de vrouwen was de eerste plaats voor Martine Dupuy uit Frankrijk, Fran Vanhoutte eindigde als zesde.

Met de marathon nam Swings afscheid van het zomerseizoen. Begin augustus had hij weer in Heerenveen de schaatsen aangetrokken. Tas was zelfs al in juli in het Duitse wintersportoord Inzell op het ijs te vinden.