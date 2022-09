Winnie en Jonah uit ‘Blind Getrouwd’ verwelkomen eerste kindje: “We zijn verliefd”

Het meisje werd op 22 september geboren met een geplande keizersnede, zo staat te lezen op Instagram. “Wij zijn al helemaal verliefd en genieten volop van onze roze wolkjes”, klinkt het.

(lees verder onder de foto)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De gezinsuitbreiding is een vervolg op het succesverhaal van de twee in het VTM-programma Blind Getrouwd. De uitdrukking ‘match made in heaven’ leek wel voor hen uitgevonden, al van dag één. Als enige koppel van de vier blind getrouwde duo’s bleven Winnie en Jonah samen.

Omwille van corona ging het koppel wel onmiddellijk samen in lockdown. Dat in combinatie met verbouwingen zorgde toch voor wat spanningen, gaven ze later toe. En toch: het stond geen uitbreiding aan het sprookje in de weg, in april kondigde het koppel aan dat ze een kindje verwachtten en nu is dochter Lily geboren.