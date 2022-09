Door het oog van de naald! Portugees De Sousa schakelt Smith uit ondanks vier matchdarts

José De Sousa behoort in Wieze tot de outsiders op de titel. In de tweede ronde kreeg de Portugees de Engelsman Ross Smith tegenover zich. Hoewel het palmares van De Sousa veel groter is dan dat van de Engelsman, was het Smith die het beste voor de dag kwam op de Belgian Darts Open.

Smith kreeg bij 5-5 vier matchdarts, maar verkwanselde alle vier de pogingen. De Sousa nam het geschenk dankbaar in ontvangst en maakte het zelf wel af.