Matteo Berrettini schenkt Team Europe nieuwe voorsprong op Laver Cup na winst tegen Auger-Aliassime

De Italiaan Matteo Berrettini (ATP 15) heeft Team Europe zaterdag op de Laver Cup in Londen een nieuwe voorsprong geschonken tegen de Rest van de Wereld. Hij balde na een felbevochten confrontatie met de Canadees Felix Auger-Aliassime (ATP 13) de vuist met 7-6 (13/11), 4-6 en 10/7 na 2 uur en 17 minuten.

LEES OOK. Nooit meer Roger Federer

In een spannende eerste set, die maar liefst 1 uur en 16 minuten duurde, gaven beide spelers elkaar geen duimbreed toe, met een logische tiebreak tot gevolg. Daarin kon Berrettini na een ware thriller zijn zesde setbal verzilveren: 13/11.

Auger-Aliassime was niet aangeslagen en kwam met een vroege break in de tweede set terug langszij: 4-6. Berrettini hield echter zijn hoofd net iets koeler in de beslissende supertiebreak en trok het laken finaal met 10/7 naar zich toe.

Team Europe leidt momenteel met 3-2. Later op de dag speelt de Brit Cameron Norrie (ATP 8) tegen de Amerikaan Taylor Fritz (ATP 12), en bekampen ook de Servische voormalige nummer 1 van de wereld Novak Djokovic (ATP 7) en de Amerikaan Frances Tiafoe (ATP 19) elkaar nog.

In de nacht van vrijdag op zaterdag stond het toernooi in het teken van het afscheid van de Zwitserse tennislegende Roger Federer. Hij zwaaide op 41-jarige leeftijd aan de zijde van de Spanjaard Rafael Nadal af in een dubbelontmoeting tegen de Amerikanen Tiafoe en Jack Sock. Laatstgenoemden haalden het met 4-6, 7-6 (7/2) en 11/9 en zorgden op die manier voor een 2-2 tussenstand.