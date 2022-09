Toby Alderweireld trekt met speciaal gevoel naar Nederland: “We gaan voor het mirakel”

“Ik zal eerlijk zijn: als we met drie in de defensie spelen, vind ik het prettiger om centraal te staan”, aldus de 33-jarige verdediger. “Ik kom er veel aan de bal en ik kan mensen coachen. Mijn kwaliteit is het spel lezen. Op die plaats kan ik doen wat ik graag wil doen. Ik voel me er heel goed. Ik kan misschien wat minder aanvallend spelen maar ik kom meer aan de bal. Het feit dat ik nu bij Antwerp wekelijks op niveau speel, helpt natuurlijk. Bij mijn vorige club in Qatar moest ik alles uit mezelf halen. Extra in de gym bijtrainen bijvoorbeeld. Nu volg ik bij Antwerp de trainingen en het hoge ritme van de wedstrijden. In Qatar moest ik het zelf doen.”

Met het oog op de wedstrijd tegen Nederland zit het ook goed bij Alderweireld. Hij heeft een goed gevoel. Voor zichzelf en voor de ploeg. “Ik voel me goed. We hebben tegen Wales een heel goede eerste helft gespeeld. Na de rust zakten we wat weg maar we hebben wel verdiend gewonnen. Ik vond ook dat Zeno Debast als debutant een goede wedstrijd heeft gespeeld. Op die leeftijd heel volwassen en dat is niet makkelijk. Ik heb hem geholpen waar ik kon maar je kon zien dat hij zich goed in zijn vel voelde.”

© Isosport

Nederland speciaal

Oranje mag de borst natmaken. Hoewel: de Duivels moeten met drie goals verschil winnen alvorens de groepswinst in de Nations League nog te pakken.

“We gaan voor het mirakel”, aldus de strijdlustige Antwerpenaar. “Winnen in Nederland met drie goals verschil is moeilijk. Het belangrijkste is het WK dat eraan komt. In die zin is dit een mooie voorbereidingswedstrijd want een moeilijke verplaatsing tegen een heel goede tegenstander. Ik speel graag tegen Nederland, dat is toch iets specialer dan een ander land omdat ik jarenlang bij Ajax heb gespeeld. Dat land blijft dicht bij me. Ik heb geen contact gezocht met voormalige Nederlandse ploegmaats. Zeker niet voor de match. Ik wil zakelijk denken en wil me concentreren op mijn eigen prestatie.”

Nederlands bondscoach Louis van Gaal riep al dat Oranje gaat winnen. “Als hij zegt dat ze gaan winnen, geeft dat extra motivatie. Maar als wij top zijn, kunnen we tegen iedereen winnen. Zij spelen graag op balbezit en proberen aanvallend voetbal te houden. Zij hebben vooraan veel beweging en kwaliteit. Maar ze geven ook ruimte weg. Het is aan ons om die ruimte goed te gebruiken. Als we in balbezit zijn, moeten we goed met de bal omgaan. Dat wordt heel belangrijk. We willen met een goed gevoel die wedstrijd afsluiten zodat het een boost wordt met het oog op het WK. In de eerste wedstrijd haalden we ons niveau van weleer niet. Dat was de reden waarom het 1-4 werd.”

© BELGA

Thierry Henry

Dat Thierry Henry in plaats van de geschorste Roberto Martinez op de trainersbank zal zitten, maakt geen verschil.

“We kennen Thierry goed. We praten veel over voetbal en Henry brengt zijn ervaring altijd op een aangename manier over. Het wordt iets nieuws. Dat gaat 0,0 problemen geven. Daar ben ik zeker van.”