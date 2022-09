NATIONS LEAGUE. Oekraïne en Roman Yaremchuk smeren Armenië zware nederlaag aan

Oekraïne is in Groep 1 van Divisie voorlopig de nieuwe leider na een makkelijke zege tegen Armenië. Club Brugge-speler Roman Yaremchuk lag mee aan de basis van het tweede doelpunt en mocht na een uur naar de kant. Oekraïne won uiteindelijk met 0-5. Straks kan Schotland nog wel terug naar de leiding springen als het Ierland opzij zet.

Met Roman Yaremchuk (Club Brugge) in de basis en Ruslan Malinovsky (Ex-Genk) en Bogdan Mykhaylichenko (ex-Anderlecht) op de bank trok Oekraïne met heel wat bekenden van de Jupiler Pro League richting Armenië. Oekraïne begon het best aan de wedstrijd en na twintig minuten bekroonde rechtsachter Oleksandr Tymchyk het Oekraïense overwicht. Na een mooi uitgespeelde aanval, moest de verdediger van Dinamo Kiev er maar zijn voet tegen zetten om Oekraïne op voorsprong te zetten.

Na de pauze was het Armenië dat zijn neus aan het venster stak. Doelman Lunin, de concurrent van Thibaut Courtois bij Real Madrid, echt in de problemen brengen lukte echter niet. Maar ook aan de overkant bleef het stil. Tot Tymchyk na een goed tikje van Yaremchuk plots de ruimte kreeg om een lage voorzet te trappen. Tsygankov liet de bal goed voor Zubkov, die doelman Yurchenko kansloos liet: 0-2. Artem Dovbyk (2x), die Yaremchuk na een uur was komen vervangen, en Ignatenko mochten nog de 0-5-eindcijfers op het bord zetten.