We zijn het enige land dat verkeersbord gebruikt, maar straks zal je het nergens meer zien

Wie werken nadert, passeert vaak een verkeersbord dat chauffeurs verplicht om de cruise control uit te schakelen. Maar die regel in het verkeersreglement en dus ook het bijhorende verkeersbord, worden nu opgeheven. “Omdat het onmogelijk te controleren is, maar vooral ook omdat een cruise control niet zo onveilig is als gedacht”, klinkt het.

Het verkeersbord C48, in het verkeersreglement heeft elk verkeersbord een nummer, verplicht bestuurders om de cruise control uit te schakelen. Dat is meestal bij werken op snelwegen om te vermijden dat aankomend verkeer op de staart van de file zou inrijden. Aan het einde van de werken staat dan een verkeersbord C49 dat het verbod op het gebruik van een cruise control weer ongedaan maakt.

Maar die borden verdwijnen nu uit het straatbeeld, zo heeft de minister van Mobiliteit beslist.

“Het is onmogelijk te controleren of de cruise control, ondanks het verbod, nog wordt gebruikt of niet. Bovendien maakt het bord geen onderscheid tussen “adaptive” cruise controlsystemen en pure snelheidsregelaars. Door de technologische vooruitgang wordt steeds vaker gebruikgemaakt van intelligente (adaptive) cruise controlsystemen. Die laten je voertuig automatisch op een ingegeven snelheid rijden, waarbij het zich aanpast aan je voorganger door automatisch te remmen en gas te geven. Het gebruik van dergelijke systemen verbieden is dan ook contraproductief”, klinkt het.

Bij een normale (niet adaptive) cruise control kun je de auto een vast tempo laten rijden zonder dat je het gaspedaal aanraakt. Met die systeem is het risico op ongevallen veel groter, maar het wordt minder en minder gebruikt.

België is het enige land waar dit bord wordt gebruikt. Maar het wordt nu dus opgeheven, zo is het Belgisch Staatsblad verschenen.