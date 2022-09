Bondscoach Valéry Demory ziet Belgian Cats nipt Puerto Rico opzij zetten: “Het was een moeilijke partij”

Bondscoach Valéry Demory was na de wedstrijd opgetogen over de winst van de Belgian Cats, maar was uiteraard niet tevreden over het geleverde spel. “Onze shotselectie was ondermaats en daardoor bleef Puerto Rico in de match. Nu moeten we enerzijds de batterijen opladen op de rustdag (zondag) en anderzijds de wedstrijd voorbereiden van maandag tegen Bosnië en Herzegovina.”

Mathematisch zijn de Belgian Cats nog niet zeker van een stek in de kwartfinale. Maar er moet al heel veel mislopen om de Belgische basketbalvrouwen uit de laatste acht te houden. Bosnië en Herzegovina zou onder meer op de slotspeeldag van Amerika moeten winnen en de Belgian Cats moeten dan hun twee wedstrijden verliezen.

“Het was een heel moeilijke partij. We faalden met onze shots. Vooral onze driepunters vielen niet. Verdedigend waren we wel op de afspraak en beperkten de Puerto Ricanen tot 65 punten”, aldus bondscoach Valéry Demory.

De Fransman Demory was ook vol lof voor uitblinkster Kyara Linskens (24 punten, 12 rebounds). “Kyara heeft een fantastische job gedaan in de rebound en met haar scores in the paint. Ook haar afstandshot viel. Dat was belangrijk richting de nipte winst”

Emma Meesseman kon offensief haar stempel nog niet echt drukken op dit WK. “Ik heb er geen verklaring voor. Ze neemt haar open shots en op dit moment vallen (3 op 11) die niet. Dat zal haar ongetwijfeld frustreren. Gelukkig is Emma zeer intelligent en heeft ze dat gecompenseerd door 12 rebounds te plukken en vooral 11 assists te geven”, aldus nog bondscoach Valéry Demory.