Hr-bedrijf Trixxo stelt zich burgerlijke partij tegen “malafide onderaannemer”

De kranten De Tijd en L’Echo schreven zaterdag dat Trixxo opdook in een onderzoek naar sociale fraude op de BASF-site in de Antwerpse haven. De sociale inspectie stelde er midden augustus fraude vast met de contracten van een 50-tal Filipijnse lassers en pijpfitters. Die waren geronseld door het West-Vlaamse uitzendbureau Transcend Jobs, in opdracht van het Nederlandse MO Alliance. En dat laatste werd gerund door de man die bij Trixxo verantwoordelijk was voor de afdeling buitenlandse tewerkstelling voor de Nederlandse markt.

LEES OOK. 52 slachtoffers van mensenhandel opnieuw getroffen door malafide praktijken bij onderaannemer van BASF

Trixxo heeft naar eigen zeggen vastgesteld dat de medewerker “buiten ons weten handelingen heeft verricht die in strijd waren met zijn arbeidsovereenkomst”. Die overeenkomst werd eind augustus beëindigd en de bevoegde instanties werden op de hoogte gebracht. De samenwerking met MO Alliance werd stopgezet en het uitzendbureau werd formeel in gebreke gesteld.

“Wij bereiden de nodige juridische vorderingen voor en we hebben ons burgerlijke partij gesteld in het lopende strafonderzoek bij de Belgische onderzoeksrechter”, aldus Trixxo. “We hebben daarenboven een melding gedaan van onze vaststellingen bij de Nederlandse autoriteiten. We hebben alle vertrouwen in de lopende onderzoeken en verlenen onze volledige medewerking.”

Trixxo is een hr-dienstverlener uit Hoeselt, die zowel werk via dienstencheques als uitzendarbeid aanbiedt. Het bedrijf, met een omzet van 200 miljoen, is actief in België en Nederland.