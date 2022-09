Met allure maar ook met een foutje behaalt Loena Hendrickx met Nebelhorn Trophy eerste seizoenzege

De jury waardeerde de vrije kür van de rijdster uit Arendonk met 131,86 punten. Daardoor kwam zij op een totaal van 208,05 punten. Haar beste totaalscore verwezenlijkte ze vorig jaar bij de Grand Premio van Italië in Turijn: 219,05.

Na het korte programma was al duidelijk dat Hendrickx als eerste zou eindigen. Het verschil met de naaste concurrente was bijna twaalf punten. Die marge werd zaterdag vergroot tot bijna vijftien. De Zuid-Koreaanse Seoyeong Wi eindigde als tweede (193,25), Eva-Lotta Kiibus uit Estland werd op grote afstand derde (165,21).

Met Wi, die de tweede plaats van de falende Canadese Madeline Schizas overnam, had Hendrickx in Oberstdorf geen echt vooraanstaande opponente. Toch is zij geen anonieme figurant in de wereld van het kunstschaatsen. Wi (17), die zich als vijfde bij de WK junioren klasseerde, zette een uitmuntende vrije kür neer.

Hendrickx toonde in Oberstdorf een klassiek romantische kür. Ze ging niet tot het uiterste. Uit voorzorg voor haar rug hield ze de pirouettes kort. In het wit gestoken permitteerde ze zich in het middengedeelte van de oefening een fout bij een drievoudig Lutz. Daardoor was haar score in het vrije programma minder dan die van de vlekkeloos springende Wi: 131,94 punten. De sceptische blik van broer en trainer Jorik in de kiss-and-cry zone was veelbetekenend.

De Belgische kunstschaatsster kan met een gerust hart de training voortzetten. Het volgende wedstijdstation is de GP Prix van Frankrijk in Angers, waar ze over zes weken onder meer twee Zuid-Koreaanse en drie jonge Japanse rijdsters treft. Van dat gezelschap kan de Zuid-Koreaanse Haein Lee met 213,52 bogen op de hoogste totaalscore. Lee eindigde bij het WK als zevende. De Japanse wereldkampioene Kaori Sakamoto zal niet in Angers zijn.

In de schaduw van Hendrickx eindigde de uit Brugge afkomstige Ruben Blommaert met zijn nieuwe partner Alisa Efimova als tweede bij het paarrijden. Het koppel komt uit voor Duitsland en maakt een aardige kans te worden afgevaardigd naar de Europese titelstrijd. De overwinning bij de paren ging naar het Canadese duo Deanna Stellato-Dudek en Maxime Duchamps.