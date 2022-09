Hoe een verspreking van een Duitse parlementariër onheilspellende berichten over een apocalyps doet rondgaan

Vergaat de wereld zaterdag? Zo ziet het er toch naar uit als we TikTok mogen geloven. Maar het is dit keer wat minder spectaculair dan de millenniumbug of de Maya-kalender. Het is namelijk allemaal begonnen met een filmpje uit het Duitse parlement. Friedrich Merz, partijleider van de Christlich Demokratische Union (CDU), zei daar: “Deze 24 september 2022 zal door ons allen worden herinnerd als een dag waarvan we later zullen zeggen: “Ik weet nog precies waar ik was.” Volgens velen op sociale media moeten we die uitspraak zien als een waarschuwing voor een catastrofale gebeurtenis.

Maar het is niet moeilijk om de ‘complottheorie’ te ontkrachten. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om te horen wat Merz net daarna zei: “...ik weet nog precies waar ik was toen ik het eerste nieuws over de oorlog in Oekraïne hoorde en de eerste beelden ervan zag.” De CDU heeft ook al verduidelijkt dat de partijleider zich die dag versproken heeft. Rusland viel namelijk Oekraïne binnen op 24 februari, niet 24 september. Zijn speech is ook te vinden op de website van het Duitse parlement en daar staat duidelijk te lezen: “Dieser 24. Februar 2022 wird uns allen als ein Tag im Gedächtnis bleiben.” Ook belangrijk om te weten: Merz deed de uitspraak op 27 februari, enkele dagen na de start van de oorlog.

Maar dat weerhoudt TikTokkers er niet van om ook op andere plaatsen indicaties van zo’n catastrofe op 24 september te zoeken. Een vaste waarde in zulke voorspellingen zijn The Simpsons. Dit keer wordt er verwezen naar een aflevering waarin Homer lid wordt van een groep die zich voorbereid op het einde van de wereld. En laat die aflevering nu net de 9de van het 24ste seizoen zijn. Cijfers die zouden verwijzen naar 24 september.

En ook andere evenementen, zoals een rampenoefening van de Amerikaanse stad Jefferson County die op de bewuste datum gepland staat, worden gretig gebruikt in de complottheorie en moesten steeds ontkracht worden.

(sgg)