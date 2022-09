Zelden gezien: zowel zoon van Antwerpcoach Van Bommel als tegenstander gaan binnen de minuut op de bon na overduidelijke schwalbes

Opmerkelijk tafereel in de Keuken Kampioen Divisie, de Nederlandse tweede voetbalklasse. In het duel tussen Dordrecht en MVV Maastricht kreeg het publiek in één minuut tijd twee schwalbes te zien. Eerst eentje van Dordrecht-speler Ruben van Bommel (nota bene de zoon van Antwerptrainer Mark van Bommel) en meteen erna eentje van MVV-speler Jaymilio Pinas. Een terechte gele kaart was hun deel. MVV won de partij met 1-2.