Moeizame maar belangrijke zege voor Belgian Cats op WK tegen Puerto Rico

De Belgian Cats boekten op de derde speeldag op het WK in het Australische Sydney een tweede zege. Na een nagelbijter en geen goede partij won het van Puerto Rico. Met 2 op 3 in poule B zijn ze virtueel wel bijna zeker van een stek in de kwartfinale. Kyara ‘Kiki” Linskens was de uitblinker en leidde met 24 punten en 13 rebounds de Cats naar de moeizame maar belangrijke overwinning. Zondag is het rustdag in poule B, maandag wacht Bosnië en Herzegovina en dinsdag China. Van de twee groepen van zes is de top-vier geplaatst voor de kwartfinales van het WK.

De Belgian Cats kenden een stevige start en liepen via een sterke Kyara Linskens en een energieke Maxuella Lisowa meteen weg naar een 0-6 en 2-12 tussenstand. Er leek geen vuiltje aan de lucht, maar de Belgen vielen in het eerste kwart volledig stil waardoor een vinnig Puerto Rico remonteerde naar een 11-12 tussenstand.

In het tweede schuifje was het de met driepunters uitpakkende Julie Vanloo die de Cats op voorsprong hield: 11-17 en 15-20. Emma Meesseman gaf assists en plukte rebounds maar kwam moeizaam tot scoren. Puerto Rico zag Arella Guirantes scoren, toonde vooral een portie karakter en kwam bij 24-22 voor het eerste keer op voorsprong. Emma Meesseman scoorde enkele keren maar het was vooral Kyara Linskens (13 punten, 7 rebounds in de eerste helft) die de Belgian Cats in de partij hield: 26-27 en 29-30. De Cats vonden echter in de eerste helft nooit hun momentum, acteerden te steriel en trokken naar de kleedkamer met een 31-31 tussenstand. Ook het derde kwart was een nagelbijter en met Puerto Rico meestal aan de leiding: 44-40 en 48-46. Via Anton Delaere beëindigden de Cats het derde schuifje toch met een 48-49 bonusje. Julie Vanloo en Antonia Delaere zorgden na 50-49 voor een 52-55 Belgische voorsprong. Jennifer O’Neal was “on fire” bij Puerto Rico en stuwde haar team naar een 56-55 tussenstand. Antonia Delaere zorgde voor een Belgische tussenspurtje (56-59) en uitblinkster Kyara Linskens nette de 56-61. Arella Guirantes leidde Puerto Rico naar 62-61, maar Julie Allemand en Kyara Linskens reageerden gevat naar 62-65. In een heuse zenuwenslag stelden Kyara Linskens en Julie Allemand de Belgische winst, ondanks een slechte shotselectie, met vrijworpen veilig. Emma Meesseman was goed voor 6 punten, 11 rebounds en 12 assists.

Puerto Rico -België 65-68

Kwarts: 11-12, 20-19, 17-18, 17-19

België: (29 op 77 shots waarvan 4 op 9 driepunters, 6 op 7 vrijworpen en 15 fouten)DELAERE 13 , MEESSEMAN 6, LINSKENS 24, LISOWA 4, ALLEMAND 9 , Ben Abdelkader 0 , Becky Massey 0 , Billie Massey 4- , Vanloo 8-

Uitslagen derde speeldag poule B: Amerika-China 77-63; Bosnië-Korea 66-99