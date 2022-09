Elise Mertens grijpt in Tokio naast dubbelfinale

Aan de zijde van haar vaste Russische partner Veronika Kudermetova, met wie ze het eerste reekshoofd vormde, verloor Mertens van de Amerikaanse Nicole Melichar-Martinez en de Australische Ellen Perez, die het vierde reekshoofd zijn. Het werd 6-3, 3-6 en 10/6 na een uur en twintig minuten wedstrijd.

Melichar en Martinez staan in de finale tegenover de Canadese Gabriela Dabrowski en de Mexicaanse Giuliana Olmos, het tweede reekshoofd.

In het enkeltoernooi verloor Elise Mertens (WTA 44) woensdag al in de tweede ronde van de Amerikaanse Claire Liu (WTA 84). Mertens, nummer drie van de wereld in het dubbelspel, won tot dusver vijftien WTA-titels in het dubbel waarvan twee met Kudermetova, begin dit jaar in Dubai en in april 2021 in Istanboel.