Braziliaans ex-topvoetballer Ricardo Kaka waagt zich in Berlijn voor het eerst aan een marathon: “Een halfuur aan één stuk lopen was nieuw voor mij”

Kaka kreeg voor zijn glansrijke prestaties op het voetbalveld in 2007 nog de Gouden Bal, maar intussen heeft de 40-jarige Braziliaan zich toegelegd op atletiek. Meer bepaald: het lopen van marathons. In juli dit jaar begon het voor hem allemaal met een halve marathon in Rio de Janeiro. Die is hem duidelijk goed bevallen, want nu zal Kaka zich wagen aan een volwaardige marathon. En dat in Berlijn.

“Na mijn voetbalcarrière hield ik mijn conditie op scherp door hier en daar te gaan lopen. Als voetballer liep ik elke match in totaal rond de tien kilometer, maar telkens met pauzes tussen. Een halfuur aan een stuk lopen was eigenlijk volledig nieuw voor mij”, vertelde Kaka bij de persconferentie in Berlijn. “Toen besefte ik dat hardlopen en voetbal twee totaal verschillende disciplines zijn die elk een andere mentaliteit vereisen. Na mijn halve marathon (die Kaka in 1u39min en 33 seconden afrondde, red.) wist ik het zeker en wilde ik deelnemen aan een volledige marathon”, ging de wereldkampioen van 2002 verder.

Die marathon zal Kaka op zondag 25 september lopen in Berlijn. “Mijn trainer vertelde me dat een marathon met grote naam en faam mij goed zou doen. Bovendien wilden we een snel parcours in een toffe stad. Iemand van mijn vrienden zei ook: ‘Als je een marathon wil lopen, doe dat dan in Berlijn.’ “, aldus Kaka, die samen met zijn broer aan de start zal verschijnen zondag.

