Minister Van Quickenborne reageert op dreiging en verhoogde beveiliging: “Zullen nooit plooien voor geweld”

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) staat momenteel onder verhoogde beveiling omdat het federaal parket een dreiging aan zijn adres had binnengekregen. Ondertussen zijn er al verdachten gearresteerd. “De mensen die hierachter zitten, bereiken het tegenovergestelde van wat ze beogen. We zullen nooit plooien voor geweld”, reageert de minister.

“Maak jullie vooral geen zorgen: mijn familie en ik zijn veilig en in goede handen”, schrijft minister Van Quickenborne op Instagram nadat het nieuws bekendraakte dat hij onder verhoogde beveiliging geplaatst werd na een dreiging aan zijn adres. “Ik wil graag onze veiligheidsdiensten bedanken voor hun snelle en professionele aanpak. We kunnen in ons land rekenen op heel competente mensen die dag en nacht in de weer zijn om onze veiligheid te garanderen. Dat hebben ze ook nu weer zeer goed gedaan.”

Van Quickenborne verduidelijkt dat het een dreiging was tegen hemzelf als minister van Justitie en niemand anders. “Als vader gaat mijn eerste bezorgdheid op dit moment uit naar mijn vrouw en kinderen. Zij hebben hier niet voor gekozen, maar moeten er wel mee de gevolgen van dragen. Elke ouder zal begrijpen dat dit zwaar om dragen is. We proberen de kinderen zo veel mogelijk af te schermen van wat er gebeurt. Dank om onze privacy te respecteren”, ging hij verder.

“Laat mij duidelijk zijn: de mensen die hierachter zitten, bereiken het tegenovergestelde van wat ze beogen. Het sterkt mij in de overtuiging dat we moeten blijven strijden. De criminelen voelen zich in het nauw gedreven. Dat gevoel is terecht. Want we zullen de strijd tegen de georganiseerde misdaad blijven voeren, met meer mankracht en middelen dan vroeger.”

“Tot slot nog één ding. Deze keer was ik het doelwit. Helaas is dit de realiteit waar heel wat mensen bij politie en justitie mee geconfronteerd worden. Iedereen die zich inzet om de georganiseerde misdaad te bestrijden, weet dat dit onvermijdelijk risico’s met zich meebrengt. Van de politieagenten die ’s nachts door onze straten patrouilleren tot de federale procureur. En toch doen ze dit. Uit plichtsbesef. Voor ons. In alle anonimiteit. Ook al kennen ze de risico’s. Ook al hebben dreigingen tegen hen misschien minder weerklank in de media. Het zijn stuk voor stuk helden. In onze democratische rechtsstaat zullen we nooit plooien voor geweld. Nooit.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

(sgg)