Dilsen-Stokkem

Vrijdag rond 23.30 uur is op de Europalaan in Dilsen een auto uit de bocht gegaan en tegen een verlichtingspaal gebotst. De auto kwam daarna in de gracht terecht. De 20-jarige bestuurster uit As raakte niet gewond. De jonge vrouw legde een positieve ademtest af. Haar rijbewijs werd ingetrokken. De auto werd getakeld. mm