Van Zandweghe-Colpaert sluiten WK af op een twaalfde plaats, Belgische dubbelvier wint de C-finale en finishen dertiende

Niels Van Zandweghe en Marlon Colpaert gingen de wedstrijdbaan op voor hun B-finale van de dubbeltwee lichtgewicht, het kwartet Brys-Mercier-Lemmelijn-Claeys kregen de kans om met een sterke prestatie in de C-finale hun toernooi eervol af te sluiten. De zes Belgische toproeiers losten enigszins de verwachtingen in: de dubbelvier leverde zijn beste WK race af en won de C-finale, de lichte dubbeltwee finishte pas zesde in de B-finale, maar zette met die twaalfde plaats op negenentwintig teams de poort voor Parijs 2024 toch al op een kier.

Nadat ze vorige donderdag in hun herkansingsrace met het allerkleinste verschil naast de top twaalf vielen, gaven Tim Brys (KR Club Gent), Gaston Mercier (RACE Liège)n Ward Lemmelijn (Schulensmeer) en Ruben Claeys (KR Sport Gent) meteen aan dat ze zich zo snel mogelijk over deze mentale opdoffer wilden heen zetten en in de C-finale alle frustraties zouden weg roeien. Het viertal zette die ambitie van in de eerste meters in die race om de plaatsten dertien tot zeventien dik in de verf. Even lieten ze het initiatief aan de Tsjechische favorieten, elfde op het recente EK, maar meer dan één meter voorsprong kregen de luid aangemoedigde ‘thuisroeiers’ niet.

Na 1300m vond slagroeier Tim Brys het welletjes. Hij loodste zijn team naar een zes meter voorsprong. De Tsjechen moesten de rol lossen en dat hadden de Amerikanen snel in de smiezen. De Yankees voerden het tempo geweldig op en gingen voluit voor de eerste plaats. Ze naderden tot op twee meter, het sein voor onze Belgen om alert te reageren. Ze gleden dan ook als trotse weliswaar totaal leeg geroeide overwinnaars over de eindmeet. Niet die dertiende plaats, wel het feit dat ze in de herkansing bewezen dicht bij de wereldtop aan te leunen en in de C-finale de Tsjechen nog maar eens het nakijken gaf, toont aan dat het team na amper zes maanden samen zitten al een opmerkelijke progressie maakte. Er rest nu nog wel voldoende tijd om het project OS 2024 hoe langer hoe meer vaste vorm te geven.

© William Defraigne

In de B-finale van lichte dubbeltwee slaagden Niels Van Zandweghe en Marlon Colpaert er geen seconde in zich te mengen in de strijd om de plaats zeven tot twaalf. Het Brugs-Oostends tweetal lag van in de eerste meters zesde en zou ondanks hun befaamde laatste 500m geen stap dichter komen, laat staan in de top drie finishen. “Toch mag men hun WK als geslaagd beschouwen’, vindt coach Frans Claes, “Dit team zit immers maar vijf maand samen. Hun voorbereiding op het WK werd bovendien overhoop gehaald door de ziekte van Niels, waardoor Marlon vorige maand nog in skiff naar het EK moest aantreden. We zijn al blij dat ze onder die omstandigheden hier de top twaalf halen en op minder dan vijf seconden eindigen van de zevende plaats, het Olympische selectiecriterium dat men op het WK 2023 moet halen voor Parijs 2024. Dit duo heeft nog heel wat groeimarge. Bovendien dienen zich er wellicht nog andere mogelijkheden aan eens Tibo Vyvey, zilver in skiff in de World Cupfinale, genezen is en onze lichtgewichtkern kan komen versterken.”, klinkt het overtuigend uit de mond van de klaar kijkende Olympische coach Frans Claes.

De Belgische resultaten:

Lichtgewicht mannen.

B-finale: 7de tot 12de plaats.

Dubbeltwee:

1. Alfonso en Dinis Costa (Por) 6:28.78

2. Pombo - Balestegui (Spa) 6:30.20

3. Benske - Tjoem (Noo) 6:30.50

4. Leerkamp - Gaus (Dui) 6:31.33

5. Dunham - Stockley (NZl) 6:32.16

6. VAN ZANDWEGHE - COLPAERT (BEL) 6:33.33

Niels Van Zandweghe (Brugse TR) en Marlon Colpaert (KRSN Oostende) sluiten hun WK af met een 12de plaats op 29 teams

Seniores mannen.

C-finale: 13de tot 18de plaats.

Dubbelvier:

1. BELGIE (BRYS-MERCIER-LEMMELIJN-CLAEYS) 5:51.74

2. USA 5:52.05

3. Tsjechië 5:55.36

4. Nieuw-Zeeland 5:56.51

5. Indonesië 5:58.63

Tim Brys (KR Club Gent), Gaston Mercier (RCAE Liège), Ward Lemmelijn (Schulensmeer) en Ruben Claeys (KR Sport Gent) sluiten dit WK af met een 13de plaats op 17 teams.