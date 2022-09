AA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck begrijpt selectiepolitiek bij Rode Duivels niet en is zeker: “Het heeft met kleur te maken, dit is véél te opvallend”

Geen spelers van Gent in de selectie van de Rode Duivels voor het tweeluik in de Nations League, wel twee spelers van Anderlecht. Bondscoach Roberto Martinez verraste zelfs door Zeno Debast (18) meteen in de basis te droppen tegen Wales. Voor Gent-coach Hein Vanhaezebrouck een onbegrijpelijke keuze. “Het is onvoorstelbaar”, aldus Vanhaezebrouck in Stropcast.

“Ik begrijp niet waarom bijvoorbeeld Yari Verschaeren en Francis Amuzu de voorselectie van de Rode Duivels halen en Matisse Samoise niet”, zei Jonas Heyerick in de eerste episode van Stropcast, de nieuwe podcast van AA Gent waarin ook coach Hein Vanhaezebrouck te gast was. “Dat heeft met kleur te maken”, reageerde Vanhaezebrouck meteen.

“Dat is een gewaagde uitspraak”, pikte perschef Tom Vandenbulcke in. “Dat is een gewaagde uitspraak, maar het is zo”, is Vanhaezebrouck overtuigd. “Als je Verschaeren drie jaar geleden oproept op een moment dat hij net kwam piepen en als je Debast nu al oproept … Hij heeft nog geen enkele keer bij de beloften gezeten.”

Spelerswaarde maal twee of drie

“Het heeft er gewoon mee te maken, daar kan je niet naast kijken. Het is onvoorstelbaar. Pas op, Debast is een goeie speler en hij heeft talent. Anderlecht staat onder ons, hé. Moesten ze nu aan de leiding staan, oké. Als club is dat wel interessant natuurlijk. Als uw speler plotseling Rode Duivel is gaat zijn waarde in een vingerknip maal twee of maal drie. Mensen moeten daar toch eens over gaan nadenken. Het is misschien niet aan mij om het te zeggen, maar ik vind dit veel te opvallend. Wééral, zou ik zeggen. Want het is niet de eerste keer dat het gebeurt.”

“Het eerste moment dat Verschaeren geselecteerd werd was gewoon onbegrijpelijk, onvatbaar. Een speler die net komt piepen, nog niet eens titularis bij Anderlecht, wordt direct door geselecteerd naar de Rode Duivels. Dit is niet normaal.

Of bondscoach zijn iets voor Hein Vanhaezebrouck zou zijn? “Neen, helemaal niet. Ze mogen het mij altijd vragen, maar dat zal niet voor mij zijn. Ik ben geen figuur met een blanco strafregister. Het is de bond die mij een schorsing heeft opgelegd en zij zijn uiteindelijk ook de werkgever van de bondscoach.”