Annie Geeraerts en Ray Verhaeghe denken na 30 jaar ‘Familie’ nog niet aan stoppen: “Acteren houdt ons jong”

Ze verschijnen wat minder op tv dan vroeger, maar toch blijven Annie Geeraerts en Ray Verhaeghe een vaste waarde voor de kijkers van Familie. Allebei zijn ze 96 jaar oud, maar kijken nog steevast uit naar de dagen op de set. “Dat hoeft niet meer wekelijks te zijn. Op voorwaarde dat er nog wat vlees aan het been blijft zitten”, zegt Geeraerts in een dubbelinterview met Primo. “Annie heeft gelijk”, vult Verhaeghe aan. “Het gaat niet over de kwantiteit, maar over de kwaliteit. Aan een dialoog genre ‘Moet je een tas koffie hebben?’, ‘Nee, dank je, ik heb net gedronken’ heb je niet veel.”

Op de set, zeggen ze, voelen ze de ouderdomskwaaltjes niet. Daarom wordt er nog steeds uitgekeken als ze nog eens naar de opnamestudio mogen afzakken. “Ik denk dat ik zowel voor Ray als mezelf spreek wanneer ik zeg dat acteren ons jong houdt. En de moed geeft om niet bij de pakken te blijven neerzitten.”

Of de makers van de serie hen net niet wat meer rust willen gunnen? “Wij hopen van niet”, zegt Verhaeghe. “Het is net door wel te werken dat we ons goed voelen. Een schilder is toch ook het gelukkigst wanneer hij een penseel ter hand neemt? Ik heb ook kinderen en kleinkinderen en ik zou mee genieten mochten de kleinkinderen van Anna wat vaker bij de bomma op bezoek komen. Het is toch doodjammer dat er in ‘Familie’ zo weinig doorstroming is van die verschillende generaties?”

(sgg)